Cruce de teléfonos, visitas a funcionarios y viajes a Uruguay complican al "Corcho" Rodríguez

El fiscal federal Federico Delgado realizó un entrecruzamiento de teléfonos en fechas clave de una obra de AySA sospechada por el pago de sobornos a funcionarios por parte de Odebrecht, el cual complica al empresario Jorge "Corcho" Rodríguez considerado intermediario en la maniobra.

Se trata de un entrecruzamiento de llamados telefónicos entre el "Corcho" Rodríguez, funcionarios del área del entonces Ministerio de Planificación Federal y los directivos de Odebrecht; sumado a vuelos que realizó el empresario a Uruguay donde está constituida una firma que se le atribuye que recibió los pagos ilegales.

Sabrimol Trading S.A, constituida en Uruguay en 2007, es propiedad formalmente de un grupo de contadores del "Corcho" Rodríguez pero para la Justicia su verdadero dueño es este último.

Carlos Dentone, uno de sus contadores, lo reconoció ante el fiscal Delgado, sumado a que la empresa Bralex S.A, sí reconocida por el "Corcho", designó dos mandatarios en Sabrimol Trading y recibió de ésta última empresa transferencias de dinero.

El cruce de datos fue a partir de fechas clave y se observó en los días previos y posteriores los contactos telefónicos que hizo Rodríguez, los vuelos y las visitas que hubieron a funcionarios involucrados como José López o bien el entonces ministro Julio De Vido.

Sabrimol Trading recibió entre 2011 y 2014 unos 10.396.513,75 dólares y 684.283,5 euros, a través de las off shore Innovation Research Engineering Development LTD, Select Engineering Consulting and Services INC, Magna International Corp, Sabrimol. Southern Cross Aircraft LLC y el Meinl Bank LTD, uno de los dos bancos que la constructora brasilera también utilizó para canalizar esos pagos ilegales.

El 15 de noviembre de 2013, se agregó una adenda de 696 millones de pesos para la obra de AySA en Paraná de las Palmas, y previamente y luego las off shore de Odebrecht transfirieron unos 2.704.700 dólares a Sabrimol Trading S.A.

Durante esos días Rodríguez viajó cinco veces a Uruguay, de ida y vuelta en el día, y vía el Aeropuerto de San Fernando: la sospecha que evalúa la Justicia es que iba a buscar el dinero para luego repartir a funcionarios argentinos involucrados.

Durante esos días se analizó los llamados entrantes y salientes de Rodríguez, ya que tres días después de un depósito de 500 mil dólares, el 14 de octubre de 2013, José Olazagasti, secretario de De Vido, se comunica con José López y a las dos horas lo hace con el "corcho".

También se registraron comunicaciones el 15 de octubre de 2013, en el cual Olazagasti se comunica con el "Corcho", y a las 3 horas aquel llama a De Vido; luego a los 15 minutos siguientes Rodríguez vuelve a comunicarse con el entonces secretario del Ministro.