Rodrigo de la Serna: "Me angustia el rumbo económico de este Gobierno"

El actor Rodrigo de la Serna habló durante el programa de Mirtha Legrand. Se expresó sobre el rumbo económico del país y también se mostró muy preocupado por la decisión del Gobierno encabezado por Mauricio Macri de negociar un crédito preventivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Yo nací en el año 1976 y tengo en mi haber algunas cuestiones como la hiperinflación, el 2001. Y siempre que el FMI empieza a intervenir en un país como el nuestro, empezamos a notar cómo se empieza a ir descomponiendo el tejido social", dijo de la Serna.

Y agregó que el rumbo de este Gobierno lo "inquieta y angustia mucho".

Your browser does not support the video element.

(Video: Mirtha Legrand / El Trece)

Así mismo habló sobre la marcha convocada por la oposición bajo la consigna "La Patria está en peligro", en la que los actores fueron excluyentes protagonistas. En ese contexto de la Serna reiteró su malestar con la medida del Gobierno y subrayó que hay un "tufillo preocupante".

Cuando Mirtha apuntó contra la gestión de Gobierno del kirchnerismo asegurando que dejaron al país "devastado", el actor contestó que él no creía que fuera "tan así".

"Yo no sé si es verdad eso. Hay que ver quiénes nos muestran los números y a quiénes benefician con estas iniciativas", dijo Rodrigo de la Serna.