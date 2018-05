Efecto tarifazo: panadería a punto de cerrar por costos de los servicios

Canal 26 visitó una panadería ubicada en San Martín que se encuentra a punto de cerrar debido a las facturas de luz y agua que se incrementaron a más del doble llegando a costar 70 mil pesos.



En diálogo con Mañanas Informadas (conducido por Federico Bissutti), Alfredo, dueño del comercio, reveló: "Si no pago el agua o la luz me cortan el servicio. Tengo que pagar porque tengo que mantener el trabajo de mis empleados".

"No puedo trasladar los aumentos a la mercadería", aseguró Alfredo, al tiempo que detalló que tres meses atrás el kilo de pan costaba entre 45 y 55 pesos y hoy lo vende a $65, pese a que la bolsa de harina salía 400 y hoy vale $800.



"Los costos de los servicios son imposibles, en la tarifa de agua pago 8 mil pesos en impuestos", aseveró.

Más adelante, el comerciante dijo que si bien cuenta con el apoyo de la Municipalidad, cada vez son más los panaderos que no pueden sostener sus negocios y se transforman en panaderías clandestinas: