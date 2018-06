Zárate: torres cancerígenas, vecinos en peligro mortal

La Justicia determinó que una partida presupuestaria de 10.164 millones de pesos que el Intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, debía destinar a la ejecución de obras de seguridad de energía eléctrica, habrían sido desviadas por los principales funcionarios de la municipalidad de dicho partido.



Además habrían beneficiado a la firma C&E Construcciones S.A para la realización de los trabajos que los vecinos aún no tuvieron.

Your browser does not support the video element.



A raíz de ello, habitantes del barrio 6 de agosto y Agua y Energía del partido bonaerense de Zárate están indigandos, se sienten estafados por el Municipio: "Que el intendente devuelva la plata que se robó, esto así no puede quedar", denuncian los vecinos.

Your browser does not support the video element.



"Queremos que saquen las torres de alta tensión porque son cancerígenas", denunciaron.

Your browser does not support the video element.



Las quejas sobran, el dinero desapareció y los vecinos... no tienen respuesta.