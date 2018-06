Salta: camioneros cortan las rutas

Decenas de transportistas de Anta realizan un paro de actividades con protesta en el cruce de las rutas provinciales 30 y 5 en la provincia de Salta. Allí los trabajadores cortaron la ruta a partir de las 10 de hoy, reclamando que se revalorice su trabajo y se respeten las tarifas de traslado.

“Nos reunimos para unificar la protesta junto con gente de Rosario de la Frontera y Tucumán”, informó Matías Manzo, vocero de los transportistas de Anta que se encuentran en la rotonda ubicada al ingreso de Las Lajitas.

“El clima es tenso y no podemos estar tranquilos”, dijo el presidente de Prograno, Santiago Bayón al respecto de las fotos que circulan desde anoche en donde se observan camiones derramando sus granos al costado de la ruta.

Productores agrarios de Salta denunciaron amenazas, sabotaje a la producción e impedimento para trabajar de parte del sindicato de Camioneros.