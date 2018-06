Horror en Recoleta, asesinó a su padrastro y confesó: "Yo lo maté"

Un comisario retirado de la Policía Federal y presidente de una cámara de seguridad privada fue asesinado en la noche del viernes durante una discusión familiar por su hijastro brasilero y en tratamiento psiquiátrico en un departamento del barrio porteño de Recoleta.



La víctima fue identificada como Antonio Leopoldo Gorini, de 70 años y presidente del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).



El hecho se dio en un departamento ubicado en la Avenida Callao al 1900, cuando el excomisario mantenía una acalorada discusión con el joven de 25 años, quien sin mediar palabra realizó varios disparos con el arma de su padrastro.

Según informaron fuentes policiales, uno de los proyectiles salidos de la pistola Bersa 9 milímetros impactó en la espalda de Gorini, provocándole la muerte.



Tras asesinar a su padrastro, el joven arrojó el arma hacia la calle, que fue encontrada minutos más tarde por un taxista que advirtió sobre el hallazgo al 911.



Al arribar al lugar, los efectivos se encontraron en la puerta del edificio con el ciudadano brasilero de 25 años, quien levantó las manos: "Yo lo maté", confesó.



Luego de detenerlo, los uniformados subieron hasta el departamento y se encontraron con el cuerpo de Gorini en medio de un charco de sangre y a su esposa en estado de shock: incluso, debieron sostenerla para evitar que se arrojara por el balcón.



En ese momento, la mujer, también oriunda de Brasil, contó la situación y advirtió que su hijo es paciente psiquiátrico. El fiscal Edgardo Orfila se encuentra a cargo de la causa por la muerte del presidente de CAESI.