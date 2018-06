ANMAT prohibió venta de un aceite de oliva y un producto médico

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió recientemente la venta de dos productos en la Argentina. Uno alimenticio y el otro médico.

Mediante la disposición 6335/2018, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, el organismo prohibió la venta del producto que se comercializaba con el rótulo de "Aceite de oliva extra virgen, marca: Gotas de Oliva, peso neto 500ml, envasado en la provincia de La Rioja en julio 2016″.

"El producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y a los artículos 6 bis, 13, 155 y 535 del CAA por no cumplir con las especificaciones en lo que respecta al perfil de ácidos grados resultando un alimento adulterado y por carecer de autorizaciones de

establecimiento y de producto, resultando ser un alimento ilegal", justificó oficialmente el comunicado de la ANMAT.

También en la resolución se agregó: "Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la Ley 18284".

Así mismo, a través de la disposición 6336/2018, la ANMAT también prohibió el uso, venta y distribución del siguiente producto: "GEL / DEF/ H&C MEDICAL DEVICES S.p.A / MADE IN ITALY /80 ml / hypoallergenic – high conductivity – water soluble Apply between the skin and the electrodes (taking care to have them well

cleaned) a small amount of DEF GEL".

"Toda vez que se trata de productos no autorizados por esta Administración, no se puede asegurar que éstos cumplan con los requisitos mínimos sanitarios y con las exigencias que permiten garantizar la calidad, seguridad y eficacia de este tipo de productos médicos", se explicó finalmente en el comunicado emitido por la autoridad regulatoria.