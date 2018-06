Escándalo en la obra teatral de Dalma Maradona con los periodistas

Dalma Maradona se presentó en el teatro Timbre 4 y armó un verdadero escándalo a la salida del lugar. La hija de Diego, anuncio su nueva obra teatral llamada Conejo Rojo. Todo iba bien hasta que finalizó la presentación, golpes y agresión entre periodistas fueron los protagonistas de la función.

El anuncio sobre la presentación de la obra se hizo de manera espontánea mediante las redes sociales y esto atrajo la atención de muchos periodistas, quienes se acercaron al lugar para entrevistarla. En medio de la función se cortó la luz y los reporteros intentaron acercarse a Claudia Villafañe, pero el personal de seguridad los frenaron de una manera muy violenta al notero de "Los ángeles de la mañana". Todo este revuelo hizo que volaran golpes y agresiones para todos los que estaban allí.



“No sabía nada de lo que estaba pasando, porque seguí haciendo la obra”, aseguró Dalma al enterarse del escándalo. Aprovechando su declaración, Dalma denunció en Twitter que una cámara estaba en las puertas de su casa y pidió por el respeto a su intimidad en el siguiente tweet.

No estoy en mi casa pero me avisan que hay una cámara en la puerta! Ya no es ni por incomodidad ni nada, SINO POR UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD QUE NO QUIERO QUE MUESTREN MI CASA! Que parte no se entiende????