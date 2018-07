¡Vendido! Zárate pasó de Vélez a Boca en medio de una polémica

El delantero Mauro Zárate sorprendió este lunes al dar marcha atrás con su intención de continuar en Vélez y aceptar la oferta de Boca para ir en busca del título en la Copa Libertadores, lo que generó una bronca generalizada tanto en el hincha como en la dirigencia del club de Liniers.



La decisión fue el corolario de unas semanas agitadas alrededor del futuro del menor de la dinastía Zárate, que el jueves pasado le había confirmado al presidente del "Fortín", Sergio Rapisarda, que iba a continuar en el "Fortín".



Con ese escenario, Vélez oficializó su continuidad, pero el propio futbolista informó este lunes que firmaría con el "Xeneize", lo que provocó un cambio de foco para el "Fortín".



"Tras arribar a un acuerdo económico con el club Watford FC, para la compra del 100% de su ficha, y de alcanzar la cifra contractual pretendida por el futbolista, Mauro Zárate decidió de forma unilateral no continuar su carrera deportiva en Vélez, a horas de rubricar su contrato", publicó la cuenta oficial del club de Liniers, por la tarde.



Algo pasó desde el viernes a la noche hasta este lunes a la mañana, cuando el rumor se transformó en realidad y el propio Zárate salió a confirmar su cambio en la decisión.



"Dije muchas veces que no iba a jugar en otro club de Argentina que no sea Vélez. Hoy por primera vez falto a mi palabra y me duele en el alma defraudarlos. Sé que muchos se van a olvidar todo lo que hice por el club y lo volvería a hacer sin dudarlo.



Amo a Vélez y los que me conocen saben todo lo que pasé este tiempo", explicó en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.



Además, Zárate agregó: "Dejar de jugar en el club de mi vida me provoca un dolor inmenso en el corazón... No pretendo que me entiendan porque tienen la misma pasión que yo y muy probablemente yo tampoco entendería si estuviera de ese lado".



En ese sentido, el delantero aclaró que "no es un problema económico" porque de esa forma "jamás hubiera vuelto en el peor momento del club".



"Hay cosas que quedarán dentro mío por siempre", cerró Zárate, con un agradecimiento profundo al cuerpo técnico y los dirigentes de Vélez por haber hecho el "esfuerzo" en el verano pasado, cuando el jugador de 31 años retornó desde Emiratos Árabes Unidos para asegurar la permanencia en la Superliga.



Lo cierto es que Boca realizará la misma ingeniería económica que iba a hacer Vélez: le comprará el pase de Zárate al Watford de Inglaterra y le firmará un contrato muy superior al que iba a cobrar en Liniers.

Bronca de hinchas y dirigentes

A partir de la noticia, las redes sociales ubicaron el apellido de Zárate al tope de lo más mencionado, donde el principal foco eran las críticas de los hinchas velezanos por su decisión.



Incluso, la bronca llegó al nivel oficial, porque la dirigencia de Vélez mandó a quitar las gigantografías que había en las paredes de la sede social lindera al estadio "José Amalfitani", en Liniers, que tenían al delantero como protagonista.



Además, en las portadas de las cuentas oficiales del club en Twitter y Facebook, el delantero era la principal figura, junto con representantes de otros deportes, pero fue modificado por Fabián Cubero.



La bronca de los hinchas también estuvo a flor de piel y le comentaron con duras críticas una foto que había subido el domingo en Instagram.



"¿Te olvidaste de dónde saliste? Te llenaste la boca hablando de que en Argentina sólo jugabas en Vélez y ahora qué vas a decir?", "¡Qué decepción", fueron algunas de las frases que le escribieron los fanáticos de Vélez.



Incluso, se viralizó rápidamente un video de un hincha que prendió fuego la camiseta número 9 del delantero, junto a otros productos del merchandising del club.