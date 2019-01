Denuncian que padre abusó a su hija con síndrome de Williams

Ruth Visani tiene 36 años y padece síndrome de Williams, un trastorno genético que produce una discapacidad intelectual leve moderada. Los vecinos han denunciado que la joven fue abusada y recibe maltratos por parte de su padre, Carlos Visani, con quien vive en el barrio de Lanús.

Luego de la muerte de la madre de Ruth, su padre volvió a formar una familia aunque actualmente ambos viven en la casa de sus abuelos. Los denunciantes afirman que el padre se mantiene por la pensión de la joven y de la ayuda que recibe de los vecinos ya que no se encuentra en estos momentos con trabajo fijo.



Alicia Lopestro, una de las vecinas denunciantes, habló a través de una telefónica en exclusiva por CANAL 26 y describió la situación como "horrorosa" ya que "ella vive con el enemigo y sin poder defenderse".

"La vimos con mucha panza antes de las fiestas, ahora no la tiene y no sabemos que pasó porque la vemos con manchas de sangre cuando la bañamos", agregó.

Con respecto a la supuesta situación de abuso, Alicia manifestó: "Ella empezó a contar que el papá la tocaba y ella no quería. Decía que lo único que hacía el padre era tocarla, ella es flaquita y la vimos con esa panza".

"Es un compromiso grande sacar a esa chica de ahí y llevarla a una hospital, hay que ver si perdió un embarazo o si lo tuvo. Ahora tiembla porque le falta medicación psiquiátrica, estamos esperando que la policía actúe", agregó.

Sobre el padre de Ruth, Alicia expresó: "Este hombre, el papá de Ruth, es capaz de hacer cualquier cosa porque hace 25 años que no trabaja y lo único que hace es pedir plata para comprar alcohol. La ayudamos por ella porque la vimos crecer y vimos morir a su madre".

"Cuando intentamos averiguar algo, tocamos la puerta y te antiende con una escopeta en la mano. La Municipalidad tiene la denuncia y dirección, todos saben todo lo que sucede. Como vecina hago lo que puedo, alguna autoridad debe hacer algo", finalizó.