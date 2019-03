Cuarenta y ocho horas luego de que una alumna acusó a un profesor de la Facultad de Medicina de la UBA por haber acosado sexualmente a al menos 15 chicas, la institución lanzó un comunicado oficial indicando que "se procedió a iniciar un sumario administrativo interno con el objetivo de determinar el alcance de los hechos denunciados".

En la carta se destaca que el hombre acusado es un "exprofesor de la casa".

En el mismo sentido, calificaron lo sucedido como un "supuesto caso de acoso".

Ante sus compañeros, Magui Magnelli afirmó que una de sus mejores amigas también fue víctima del trato inapropiado de parte del docente en 2015. Su caso fue lo que la llevó a investigar sobre otras posibles víctimas de acoso y de ese modo supo sobre por lo menos 15 casos que sufrieron situaciones similares desde 1998.

Durante una clase, la chica levantó la mano para interrumpir al profesor. "Me cuesta concentrarme", dijo la antes de denunciarlo públicamente por acoso sexual.

"Usted tiene varios antecedentes. En diciembre junté más de 15 testimonios de chicas desde 1998 hasta acá, algunas ya profesionales y futuras colegas. Entonces me parece que está bueno que todos a la hora de aplaudir un contenido, sepamos de qué se trata. Ahora la pregunta apunta a si usted va a estar dispuesto a ponerse a disposición de estas chicas para poder ver de qué se trató", dijo Magnelli, y el video de su intervención no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Your browser does not support the video element.

La chica puso énfasis en la gravedad de la acusación, por el hecho en sí mismo y porque "se dio en el marco de la facultad". Según había trascendido, el docente señalado era Rodolfo Rothlin, responsable de la Cátedra III de Farmacología. Incluso, en su perfil de LinkedIn, el hombre afirma que trabaja en la universidad.

De todos modos, el comunicado de la UBA "reitera que la persona involucrada es un exprofesor, siendo que su participación en la case referenciada fue en carácter de invitado".

"Cabe aclarar que la Facultad cuenta con las herramientas necesarias para contener y acompañar a las víctimas de acoso, a través del Departamento de Género y Abordaje inclusivo; siendo este último el encargado de aplicar internamente el 'Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual", se dice en la carta.

"La Facultad de Medicina repudia totalmente cualquier situación de acoso y se pone a entera disposición de la estudiante a fin de que aporte los elementos necesarios", concluyó.