Este miércoles se llevó a cabo un seminario en la Universidad Nacional de Lanús, al que asistieron los intendentes peronistas del Conurbano de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de proponer soluciones y alternativas a la crisis que atraviesa la economía argentina como producto de las políticas del Gobierno de Mauricio Macri, y dar al mismo tiempo respuesta concreta a la gente de sus municipios.

Bajo la consigna "Provincia y Municipios:situación actual, desafíos y visión de futuro", la jornada de trabajo comenzó en horas de la mañana de hoy y culminó con una conferencia de prensa a cargo de varios de los participantes, entre ellos la rectora de la Universidad, Ana Jaramillo, el senador provincial Darío Díaz Pérez, y jefes comunales como Martín Insaurralde y Fernando Grey, entre otros.

Se analizó la compleja coyuntura política y económica del país, pensando en opciones para el desarrollo futuro.

En el cierre del acto, habló el senador Díaz Pérez: "Estamos a la altura de los tiempos que necesita el pueblo, y no lo que necesitan los dirigentes".

"Entendemos claramente lo que le está sucediendo a nuestro Pueblo, y no tenemos tiempo de diferenciarnos ni de pelearnos entre nosotros", dijo, y agregó: "Sólo tenemos tiempo para encontrar puntos de confluencia que nos aseguren, que sea el resultado que sea, nosotros estamos y estaremos juntos. Hoy construimos la unidad para beneficio del Pueblo".

Finalmente dijo Díaz Pérez: "No hay posibilidad que un municipio sobreviva, si no es parte de un proyecto nacional y provincial que enamore y contenga a los trabajadores, a las mujeres, a los que han sido excluídos y dañados por este modelo económico absolutamente inhumano".