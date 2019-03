Los rasgos y las personalidades nos hacen conocer más a cada signo del zodiaco, a continuación el lado más oscuro:

Géminis

En general la mayoría de los geminianos se caracterizan por la infidelidad. Si existiera un ranking de los más infieles, Géminis encabezaría la lista, seguido de Escorpio. Si bien no se sienten atraídos al 100% por la infidelidad. En realidad suelen distraerse con facilidad y les gusta mucho explorar lo que no encuentran en su relación entonces buscan en otros lo que no tienen con seguridad, sin límites.

Tauro

Los Taurinos suelen ser bastante mentirosos, independientes y cerrados,no les gusta hablar de su vida personal. Para eso, prefiere acudir a la mentira para protegerse.

Leo

Es muy pasional y sus celos son muy intensos. Para ellos la pareja ocupa el lugar central en su vida, y si bien son capaces de perdonar una infidelidad pero jamás olvidan lo sucedido.

Piscis

Es soñador e idealista, más sensibles del zodiaco, creen en el amor, la perfección y el “felices para siempre”. Al querer vivir un amor pefecto, normalmente se obsesionan y asfixian a su pareja.

Virgo Son realistas, buscan el orden y la perfección, pero en el amor, pisan sobre tierras movedizas. Les gusta llevar el mando en muchos aspectos, pero en pareja suelen ser más débiles y esto los hace parecer más indecisos. Suelen perdonar todo, tienen un lema: mejor mal acompañados que solos por decisión propia.