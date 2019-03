El legendario músico británico Paul McCartney se presentó a las 21, por cuarta vez en la Argentina, con un show en el Campo Argentino de Polo, en el barrio porteño de Palermo, en el marco del tramo sudamericano de su gira "Freshen up Tour", en el que presenta "Egypt Station", su nuevo disco solista lanzado en 2018.

En tal sentido, se descuenta que piezas como "Hey Jude", "Let it be", "Eleonor Rigby", "Yesterday" y "Lady Madonna", entre otros, serán parte del show; como así también habrá momentos para homenajear a sus dos ex compañeros fallecidos, John Lennon y George Harrison, con canciones como "Something", "Being for the benefit of Mr. Kite" y "Here today".

El debut de esta gira por Sudamérica se produjo anoche en Chile y, luego del show en el porteño Campo Argentino de Polo, continuará el 26 y 27 en la ciudad brasileña de San Pablo, y cerrará el 30 en Curitiba.

Se trata de la cuarta visita del ex beatle al país, luego de su primera incursión en 1993 y sus posteriores arribos en 2010 y 2016, con el Estadio de River Plate como escenario en los dos primeros casos y el Estadio Único de La Plata, en el último.

Al igual que en sus dos últimas visitas, McCartney estará acompañado por Rusty Anderson, en guitarras; Brian Ray, en guitarras y bajo; Abe Laboriel Jr., en batería; y Paul "Wix" Wickens, en teclados, único integrante que también fue parte de la banda en 1993. En esta gira, se suma una sección de vientos a cargo de una agrupación llamada Hot City Horns.

Más allá de tratarse de una figura que convirtió a sus shows en vivo como el gran motor de su carrera en las últimas tres décadas, se especula que esta visita podría ser la última oportunidad de verlo en Sudamérica.

Lo cierto es que, a tres meses de cumplir 77 años, McCartney carga con gusto sobre sus espaldas el peso de mantener vivo el legado de The Beatles al intepretar en vivo por todo el mundo aquellos títulos que ocupan el podio de las composiciones más relevantes de la música popular del siglo XX.

A pesar de que Ringo Starr, el otro ex beatle sobreviviente, también gira por el mundo de manera permanente, el caso de McCartney toma mayor relevancia por tratarse de uno de los líderes del famoso grupo y compositor, junto a Lennon, de la mayor parte del repertorio.

Sin embargo, y contra cualquier prejuicio que pueda existir al respecto, el ex beatle cuenta con dos grandes virtudes que lo mantienen vigente: una de ellas es el admirable estado físico , el cual le permite mostrarse en buena forma en extensos shows; y la otra es el gran éxito obtenido con su último trabajo discográfico.

"Egypt Station" no sólo lo volvió a ubicar en lo más altos de los charts, sino que también cuenta con algunas canciones que se proyectan como grandes clásicos, como el caso de "Come on to me", "Fuh You" y "Who cares".