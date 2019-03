(Foto: Claudia Seta)

En el Día de la Memoria, ante una Plaza de Mayo colmada, organismos de Derechos Humanos junto a agrupaciones políticas, sociales, sindicales e independientes realizaron masivas marchas a Plaza de Mayo por el aniversario 43 del último golpe militar, y no faltaron críticas al Gobierno de Mauricio Macri.



La primera movilización partió pasado el mediodía desde la esquina de la Avenida de Mayo y 9 de Julio, y también hubo columnas que transitaron hasta la plaza por Diagonal Sur, así como por las calles laterales próximas.



Se trató de la convocatoria de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS y otros organismos históricos, al que se plegaron las agrupaciones kirchneristas, otros sectores del peronismo, algunas corrientes de izquierda popular, sindicatos y movimientos sociales.

Como marca el ritual, la larga bandera azul con las fotos de los desaparecidos ingresó a la Plaza de la mano de las Madres de Plaza de Mayo, que se hicieron paso envueltas en aplausos de la multitud.



Liderada por Máximo Kirchner, y con el acompañamiento de Axel Kicillof, la extensa columna de La Cámpora hizo una caravana por el Día de la Memoria partiendo desde muy temprano desde el predio de la EX ESMA, donde realizó un acto, y luego los militantes recorrieron la Avenida del Libertador para más tarde entroncar con la movilización de Madres y Abuelas.

Desde el Congreso y a lo largo de Rivadavia y Avenida de Mayo marcharon las organizaciones de izquierda trotskista, convocadas por el Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), que integran organizaciones de Derechos Humanos como la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).



Durante toda la jornada, y en ambas movilizaciones, hubo cánticos permanentes contra el Gobierno, siendo el presidente el blanco central de los ataques: "Fuera, Fuera, Fuera Macri fuera", fue el "jingle" político que más se escuchó en distintos sectores de la Plaza de Mayo.



Las marchas y actividades alusivas al golpe de Estado que derrocó a la entonces vicepresidenta en ejercicio del Poder Ejecutivo, María Estela Martínez de Perón, también se realizaron en ciudades y pueblos del Interior, con el objetivo de recordar y reclamar justicia para los 30.000 desaparecidos por la última dictadura.

Mezclados en la multitud, se dejaron ver intendentes como Verónica Magario (La Matanza), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), así como el diputado del Frente para la Victoria Fernando Espinoza y el dirigente bonaerense Julián Domínguez.



Cristina Kirchner siguió el acontecimiento desde su departamento porteño de Recoleta y envió un mensaje vía Twitter para la ocasión, en el que comparó al macrismo con la dictadura militar.



"Ayer y hoy: ajuste de salarios y jubilaciones, destrucción de la industria nacional, aumento de la pobreza, timba financiera y persecución a opositores políticos. Mismas políticas, mismos resultados", equiparó.



En la marcha del EMVJ estuvieron, entre otros dirigentes, Néstor Pitrola (Partido Obrero), Alejandro Bodart (MST) y Myriam Bregman (PTS).

Ambas marchas tuvieron su acto central en la Plaza de Mayo, donde volvieron a pedir que "nunca más" haya en la Argentina un golpe de Estado como el que en 1976 derrocó a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón.

Tambores en lucha le ponen clima a la marcha por el #DiaDeLaMemoria. Miles y miles de personas se acercan a la Plaza de Mayo. El acto de hoy será histórico #24MPorLaMemoria #MemoriaVerdadyJusticia #Son30Mil #Presentes #AhoraYSiempre pic.twitter.com/CcYGquC6qo — Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) March 24, 2019



También se realizaron diferentes manifestaciones en ciudades y pueblos del Interior, con el objetivo de recordar ese acontecimiento y reclamar justicia para los desaparecidos.

El lunes, en tanto, organizaciones de derechos humanos y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) se movilizará a la casa que el periodista Rodolfo Walsh tenía en el partido bonaerense de San Vicente, en el marco del aniversario número 42 del asesinato y desaparición del escritor.

