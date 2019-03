Ben Stephens, el periodista británico publicó un simple truco para calcular el porcentaje de una suma que ha causado un gran revuelo en las redes sociales.

Se convirtió en viral, sorprendiendo a muchos internautas que no sabían de su existencia, tal y como se puede leer en los comentarios al tuit original de Stephens.

Fascinating little life hack, for doing percentages:



x% of y = y% of x



So, for example, if you needed to work out 4% of 75 in your head, just flip it and and do 75% of 4, which is easier.