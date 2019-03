Charlie es un perro de 11 años que perdió sus ojos a causa de un glaucoma, lo que cambió drásticamente su vida. Entonces, sus dueños, de Carolina del Sur, en Estados Unidos, decidieron conseguirle un compañero que le sirviera de guía.

Así fue como llegó a su lado Maverick, un cachorro de 4 meses, que está junto a la familia desde Año Nuevo. “Está aquí para ayudar a Charlie y Charlie trata de enseñarle cómo comportarse a Maverick”, escribieron los dueños de los perros en un post de Instagram.

This is Charlie and Maverick. Charlie had his eyes removed due to glaucoma, but then Maverick came along as his little helper. Now they’re doing amazing. Both 14/10 pic.twitter.com/qjkhYLihEO