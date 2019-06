El Tribunal Oral Federal 1 dio este miércoles el veredicto contra el ex secretario de Obras Públicos, José López. El ex funcionario kirchnerista fue condenado a 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito por el escándalo de los bolsos con casi 9 millones de dólares que arrojó a un convento de General Rodríguez en 2016.

Previamente, López se había negado a dar sus últimas palabras antes del fallo.

En la causa también fueron juzgados María Amalia Díaz, esposa de López, y la monja Inés Aparicio, quien lo ayudó a ingresar los bolsos al convento de General Rodríguez y que fue absuelta.

La fiscalía a cargo de Miguel Ángel Osorio había reclamado en las jornadas previas una pena para López de seis años, ya que además de los bolsos se lo acusa por la tenencia de dos propiedades, en el Dique Luján de Tigre y en el barrio porteño de Recoleta.

Además, el Tribunal decidió decomisar los casi 9 millones de dólares que tenía el ex secretario de Obra Pública la noche que fue arrestado en el convento y dividió esa suma en partes iguales para entregarla a los hospitales de niños Garrahan y Gutiérrez.



El dinero decomisado se podrá "a disposición del Hospital de Pediatría Garrahan y el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez", informó el Tribunal durante la lectura del veredicto, tras condenar a López por enriquecimiento ilícito.

El hallazgo de los bolsos provocó en ese entonces que se reactivara una causa por enriquecimiento ilícito en su contra que tenía desde 2008 el juez Daniel Rafecas y el fiscal federal Federico Delgado.