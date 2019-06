El periodista deportivo Sergio Gendler, de vasta trayectoria en distintos medios, murió este jueves en una clínica porteña a los 53 años de edad. Gendler debió batallar durante mucho tiempo con una larga enfermedad, de acuerdo a lo que informaron sus allegados.

Padre de cuatro hijos, Gendler se encontraba internado desde hacía varios días en el Instituto Fleming, del barrio de Belgrano, ya que se había agravado su cuadro en torno a un cáncer que padecía.

Durante la tarde de hoy, desde las 16 horas, se dio inicio al velatorio para sus familiares,

amigos y conocidos puedan despedir sus restos, en un marco de profunda tristeza por su

fallecimiento tan temprano.

La sala velatoria está ubicada en la calle Loyola 1139, en el barrio porteño de Palermo. El sepelio del periodista fallecido se llevará a cabo este viernes a las 10:00 horas.

Sus restos serán sepultados en el Cementerio de La Tablada.