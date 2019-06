Dos décadas después del estreno de 'Men in Black' llega a las salas de cine una nueva secuela, 'MIB: International', la cuarta tras la trilogía protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones, y por primera vez con una mujer reclamando su hueco en la agencia secreta que vigila la actividad alienígena en la Tierra.

Tessa Thompson -Charlote Hale en 'Westworld' y Bianka en la saga 'Creed'- se convierte en la agente 'M'.

Otro de los estrenos prometedores de la semana es Un amor imposible. A finales de los años 50, Rachel, una modesta oficinista, tiene una aventura con el burgués Philippe, de la que nacerá una niña, Chantal.

Philippe se niega a casarse fuera de su clase social, así que Rachel deberá criar su hija sola. Rachel luchará para que la niña reciba al menos el apellido de su padre. La batalla durará más de diez años y acabará por quebrar las vidas de Rachel y de Chantal.

Mirá los detalles de los estrenos en menos de un minuto: