En Puerto Madero se desató un incendio en la Torre Renoir, hay 6 dotaciones de bomberos que trabajan en el lugar mientras que allí hay 4 ambulancias.

El inicio del foco fue en el piso número 20 y se extendió a varios pisos. El edificio pertenece a las Torres Renoir y se evacuó el mismo.

El titular del servicio de emergencia, Alberto Crescenti, informó que una mujer de 28 años fue trasladada al Hospital Argerich con síntomas de intoxicación por el humo y ya se encuentra fuera de peligro.

Noticias relacionadas

José María Fernández, técnico de la compañía que desarrolló el edificio, aseguró que la obra cuenta con todos los elementos de seguridad ante un incendio. "Tiene una central de incendios presurizada, cuenta con todas las protecciones necesarias y exigidas ante un evento como este", explicó.

El edificio, que terminó de construirse en 2014, cuenta con 50 pisos y mide 170 metros de altura.





Por el momento, se desconocen las causas que motivaron el fuego en la Torre "Renoir II", ubicada en la calle Marta Lynch 485.

La zona se encuentra cortada. El edificio se encuentra en la misma manzana donde está el Hotel Faena.