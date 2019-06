Mucha tensión se vivió en la pista del Súper Bailando 2019 cuando Marcelo Tinelli enfrentó cara a cara a Sofía Pachano y a Dan Breitman antes de bailar la Salsa de tres junto a Ana Sanz.

En la noche de lunes se vio una terrible guerra en la noche del "Súper Bailando". Marcelo Tinelli fue el que dio el puntapié inicial, cuando le preguntó a Sofía Pachano qué pasaba con Dan Breitman, su compañero, y si era inviable trabajar con él: "Para mí no es inviable. Es difícil trabajar con él. Por ejemplo Dan solo quiere hacer humor, yo siento la presión del jurado".

"Me parece que es importante que una pareja tenga empatía. Somos dos, tenemos que trabajar juntos. No tenemos empatía, no hay química. Eso hace que sucedan algunas cosas", agregó Breitman.

"Parece que soy el hijo de p... de la relación y no es así. Pedí a la producción si podíamos cambiar de pareja, para que cada uno haga su propio camino", expresó el actor, quien presentó la renuncia al certamen.

El coach de la pareja, Augusto, fue duro con Breitman: "No querés bailar". "Yo creo que nos tienen que cambiar de pareja. Tenemos dos propósitos diferentes", respondió el actor, indignado por la situación.

Tras el baile y la devolución del jurado, Aníbal Pachano, padre de Sofía e integrante del BAR, fue lapidario con el actor. "Mi hija es una gran profesional. No te voy a permitir que hables de maltrato cuando sos un gran maltratador".

Además, calificó de poco profesional a Breitman y decirle que tiene un "'revolú' en la neurona", despertó la ira del participante que no lo entendió, o no lo quiso entender: "¿Qué te pasa? ¡Rebolú sos vos!", le respondió cerrando su paso del lunes por la pista.

A pesar de la tensión, el trío cumplió y se llevó 16 puntos entre el jurado y el BAR.