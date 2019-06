Crimen en Colegiales: así arrojaron el cuerpo de la mujer al contenedor

Apareció el video del crimen en Colegiales, donde se ve cómo arrojaron el cuerpo de una mujer (envuelto en una frazada) en un contenedor.

La mujer envuelta en una frazada fue hallada sin vida hoy en plena vía pública en el barrio porteño. La justicia investiga por estas horas las causas de la muerte y quiénes fueron las personas que la arrojaron desde un vehículo, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.



Según confirmaron fuentes policiales a NA, el hallazgo ocurrió alrededor de las 7:00 de este martes en Céspedes al 2900, de esa zona del norte de la Ciudad de Buenos Aires, y se supone que se trataría de una mujer de entre 25 y 30 años, que por el momento no había sido identificada.



Se estima que el deceso, cuyas causas tampoco se habían establecido se produjo hace varios días, ya que el cadáver se encontraba en proceso de descomposición.

Your browser does not support the video element.



Noticias relacionadas

La mujer se encontraba vestida con una calza y un buzo de color negro, y zapatillas blancas. Las primeras hipótesis señalaban que la víctima fue asesinada en otro lugar y llevada al sitio en el que fue encontrada, y esto se confirmó luego de que aparecieran imágenes en las cámaras de seguridad de la zona en la que se ve el momento en que el cuerpo de la mujer es arrojado desde un vehículo.



Las fuentes informaron que a simple vista el cuerpo no presentaba signos de violencia ni tenía una bolsa en la cabeza, tal como había trascendido durante las primeras horas, como tampoco disparos, cortes ni golpes. .



En el caso tomó intervención personal de la comisaría comunal 13 C y la división Criminalística de la Policía de la Ciudad, que preservó el lugar y se abocaba a la búsqueda de evidencias.



La causa de la muerte se conocerá luego de la autopsia que fue ordenada por el fiscal Héctor Fernández, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, quien investiga el hecho.



El expediente fue caratulado por el momento como "muerte por causa dudosa".