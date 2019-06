Para el partido con Paraguay el entrenador Lionel Scaloni realizó cuatro cambios, con respecto al debut ante Colombia y, sin embargo, volvió a mandar a la cancha dos de los que sacó (Sergio "Kun" Agüero y Angel Di María), por lo que las variantes terminaron sin ser el plan de salvataje.

Es que Agüero entró por Roberto Pereyra, uno de los cuatro cambios dispuestos por Scaloni desde el inicio, y en gran medida se dio porque el tucumano nunca dio respuestas al dilema argentino del mediocampo.

Sin reacción e incluso sin marca, Pereyra quedó en evidencia en el gol paraguayo marcado por Richard Sánchez, dado que no tapó el centro enviado por Miguel Almirón.

Noticias relacionadas

El jugador del Watford se fue en el entretiempo y el "Kun" Agüero ingresó para hacer dupla con Lautaro Martínez y en los primeros 15 minutos del complemento Argentina mostró una actitud diferente, llegó al empate -VAR mediante-, pero luego Scaloni mezcló los papeles y todo se terminó diluyendo.

Tal vez uno de los aciertos en el once inicial fue Lautaro Martínez, porque el ex delantaro de Racing tuvo las mejores acciones retrasándose un poco, pero logró inquietar aunque Scaloni lo sacó para meter a Angel Di María, en un movimiento que mucho no se entendió.

Milton Casco hizo su debut con la camiseta argentina, en un partido por demás complicado, y si bien el gol paraguayo llegó por su sector, fue a través de un contrataque, habida cuenta que el hombre de River había terminado una jugada en ataque.

Alternó buenas y malas, aunque por el sector derecho no estuvo tan acertado, porque chocó cada vez que fue al ataque y en defensa estuvo no tan seguro.

Rodrigo De Paul tenía la obligación de dejar en el olvido la poca producción que ofreció Di María ante Colombia, y si bien se mostró por derecha y por izquierda, su papel no generó sorpresas ni opciones claras para poder ser apoyo de Lionel Messi.

Tal vez los cambios no funcionaron como Scaloni quiso, porque algunos -los dela formación titular y los posteriores- no fueron acertados.

Foto: Reuters