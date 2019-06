Para la familia de Lionel Messi, es algo habitual. Expresarle su amor y todo su apoyo, no son cosas desconocidas, ni nuevas. Y en esta oportunidad, no hubo excepción. La selección Argentina de fútbol no atraviesa su mejor momento en la Copa América, con pobres actuaciones; por eso mismo Antonela Roccuzzo viajó hasta Porto Alegre junto a los hijos de la pareja, para "hacerle el aguante" al "10".

No se lo querían perder, y mucho más que por lo deportivo, porque Lionel Messi cumple este lunes 32 años.

Antonella, con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, los papás y los hermanos de Leo, más otros conocidos y allegados, acompañan al crack argentino en otra situación límite con la Selección Argentina.

Durante el último Mundial, Antonela también había mostrado todo su apoyo a Maessi y había viajado con sus hijos a Rusia justamente para el choque ante Nigeria, que resultó en clasificación agónica a los octavos de final. Así, otra vez, estarán presentes, ahora desde un palco del Arena do Gremio.

La familia de Messi arribó al aeropuerto de esta ciudad pasado el mediodía de este domingo y luego se dirigió al hotel donde se concentra la Selección Argentina, donde se alojarán en el post partido, para poder pasar el cumpleaños 32 de Leo junto a él.

Al soplar las velitas... ¿Messi pedirá como deseo la clasificación?