CONCENTRACIÓN EN EL OBELISCO

Una marcha en apoyo a la gestión del presidente Mauricio Macri se realiza en el Obelisco y en distintas plazas del país, impulsada por el actor Luis Brandoni y seguidores en las redes sociales, tras los resultados de las elecciones primarias PASO, que ganó la fórmula opositora del Frente de Todos por 15 puntos.



La iniciativa fue promovida además por simpatizantes de Juntos por el Cambio bajo el hashtag #24AYoVoy.

El encuentro se realiza a partir de las 16.30 bajo la consigna ´Defendamos la República´, y será la segunda desde la realización de las primarias, habiéndose realizado la primera el viernes pasado, en Plaza de Mayo.

Esta vez, en rechazo a un "pasado autoritario y populista", los organizadores convocan a través del video emitido por el actor, de extracción radical, filmado desde Madrid.

MANIFESTANTES EN BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

EN MAR DEL PLATA

ROSARIO TAMBIÉN ES UNA DE LAS CIUDADES DONDE SE REÚNEN SIMPATIZANTES

"Estamos preocupados, pero no derrotados", esgrime Brandoni y continúa: "Al contrario, queda mucho por hacer todavía, por lo pronto, el sábado 24 salgamos a las calles y las plazas de todo el país".

ROSARIO

"Somos muchos más los que queremos un país republicano, democrático y decente", sostiene sobre el final de la convocatoria, y agrega: "Perdimos la República muchas veces, otra vez no", en alusión a que las elecciones generales "son en octubre".

EN CÓRDOBA CAPITAL, OTRO DE LOS PUNTOS DE CONCENTRACIÓN

CÓRDOBA