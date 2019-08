Una oficial de la Policía de la Ciudad fue baleada en la cara por dos delincuentes que le robaron el arma reglamentaria, las esposas y el chaleco antibalas para luego darse a la fuga en el barrio porteño de Mataderos.

Fuentes policiales revelaron que el hecho se produjo pasadas las 22:00 cuando Karina Castillo, quien se desempeña en la seccional 9 B, salía de su servicio y en la esquina de Emilio Castro y Miralla fue sorprendida por un asaltante que le disparó sin mediar palabra.

Castillo fue llevada al hospital Santojanni y desde allí trasladada en helicóptero al Hospital Churruca.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Según trascendió, la mujer policía recibió un balazo que fue efectuado desde atrás de la oreja hacia adelante y que se partió al ingresar en la cara de la uniformada: una de esas partes la tiene alojada a la altura de la oreja.

Lamentablemente Castillo perdió el ojo izquierdo a raíz de las heridas sufridas.

Los delincuentes, según el relato de testigos, escaparon por la calle Miralla en dirección hacia la Avenida Rivadavia.

Durante la noche del lunes entró al hospital Santojanni una persona herida de bala en el pecho y los investigadores están tratando de determinar si tiene o no vinculación con el robo a la oficial Castillo.

Mientras tanto, el personal policial montó un importante operativo para dar con el delincuente que baleó a la uniformada.