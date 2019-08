Djokovic. REUTERS

El serbio Novak Djokovic volvió con todo este miércoles a las canchas del US Open para el segundo capítulo de una cruzada en la que busca revalidar su título. Fue así que venció a su rival, el argentino Juan Ignacio Londero, un jugador que ya viene labrando su camino en el tour.

El serbio se impuso por 6-4, 7-6 (7,3) y 6-1, en el encuentro correspondiente a la segunda rueda del US Open.

Djokovic se impuso en un partido que daba esperanzas al argentino por su buen juego en cancha. Pero a la hora de las definiciones en cada juego, la efectividad del serbio fue impecable. Los problemas en el hombro que tenía, y por los cuales recibió masajes en la previa de este partido, no fueron inconveniente para su buena performance.

El argentino se llevó el elogio del 1, que tuvo que vencerlo en tres sets. "Felicito a Londero por su espíritu", dijo del cordobés. Lóndero hasta se dio el lujo de sorprender con varios aces.

El primer set fue para Djokovic, por 6-4. El serbio quebró dos veces el servicio del cordobés. El "Topito" lo hizo una vez. Londero se mostró firme desde el fondo de cancha, aunque algo acelerado buscando definiciones tempranas de los puntos.

El serbio de 32 años, uno de los más grandes de la historia, aplicó su oficio para manejar situaciones complejas que le planteó el drive de Londero.

Una lesión en el hombro le complicó la estrategia a "Nole", que pidió asistencia en medio del set.

LA PREVIA DE LÓNDERO

"Voy a entrar a jugar, a disfrutar el partido", había dicho Londero el lunes. "Por suerte jugué con Nadal en una cancha grande, por suerte jugué con Federer dos semanas atrás, tengo la oportunidad de jugar con un jugador así, son todos diferentes: uno (Nadal) es una máquina de intensidad, de cabeza, de meter pelota, de romperte por todos lados; otro (Federer) te hace aces que no los ves, a veces que te juega winners de todos lados y éste (Djokovic), no sé, no sé que hace, lo hace todo bien", resumió entonces.

