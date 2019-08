Suzy Cortez

Suzy Cortez volvió a mostrar su lado más sensual al postear un infartante video de su entrenamiento en su cuenta de Instagram que infartó a sus seguidores.

En las imágenes, se puede ver como la ex Miss BumBum entrena sus glúteos para llegar de la mejor manera a la competencia internacional de la mejor cola.

Your browser does not support the video element.

El video cosechó casi 80 mil reproducciones en las redes sociales y la morocha recibió miles de comentarios que la elogiaban.

Noticias relacionadas

Sin dudas, el entrenamiento funciona: Suzy cuenta con uno de los mejores cuerpos del mundo y es una seria candidata a revalidar su corona en el Miss BumBum internacional que se desarrollará en México.