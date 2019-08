Marcha de docentes de Chubut en el centro porteño, Canal 26



Docentes de Chubut y representantes de organizaciones políticas y sociales realizan corte en el Obelisco porteño, como parte de "la lucha que se viene desarrollando en esa provincia" por parte de trabajadores estatales, incluidos los maestros.

La delegada docente Noemí Barra dijo que "la situación en la provincia es insostenible y docentes y estatales estamos sin cobrar hace meses y cada vez cuesta más vivir. Es la quinta semana votamos en asambleas continuar con el plan de lucha contra el ajuste de (el gobernador Mariano) Arcioni y el PJ que siguieron las recetas de (Mauricio) Macri y el FMI".

Barra dijo en un comunicado que están en Buenos Aires "para visibilizar nuestra situación, ya que necesitamos un plan de lucha nacional que comience con un paro de 36 horas para imponer una salida a la crisis en favor del pueblo trabajador".

Se recomienda evitar la zona por la congestión que se genera en el tránsito en el centro porteño.