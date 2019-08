Desde el 2017 se vieron mayores casos de sífilis a nivel nacional. En los últimos 5 años se ha duplicado la tasa en el país.



Al respecto, el doctor Claudio Santa María habló en CANAL 26 sobre este nuevo brote a raíz de la falta de educación sexual que tienen los jóvenes.



"Los datos son muy preocupantes, en los últimos años aumentaron los casos de sífilis. 50% de los bebés nacen con ella porque se contagia por vía vaginal, anal, bucal o también por vertical: una mamá durante el embarazo o el parto lo contagia. Hay alta preocupación por el no uso del preservativo", comentó.



"En el país hay más de 1.000 lugares para conseguir preservativos, el hecho de tomar una pastilla del día después para no quedar embarazada no evita que se contagien otro tipo de enfermedades como sífilis, HIV, herpes... es una gran preocupación", informó.

Para Santa María "falta una buena educación sexual para tener una sexualidad segura y no jugar a una ruleta rusa".

Para cerrar, reflexionó: "La enfermedad que se pueda contagiar puede comprometer toda su vida por el no uso el preservativo que es la forma de evitar contagio y de prevenir embarazos no deseados".



La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual producida por una bacteria (Treponema pallidum), que se transmite por relaciones sexuales (vaginales, anales u orales) sin preservativo con una persona infectada. También existe lo que se denomina transmisión vertical, que es la que ocurre de madre a hijo durante la gestación.



La enfermedad se diagnostica a partir de un análisis de sangre y se trata con un antibiótico (penicilina). Los síntomas aparecen 20 días después de que la bacteria entre al organismo y presenta varios estadios.