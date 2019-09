A poco de su estreno en cines, en octubre, y luego de mantener en vilo a sus fanáticos, Warner Bros. presentó el tráiler final de Joker (“Guasón”) y generó furor en las redes sociales.

La película que cuenta con la actuación estelar de Joaquin Phoenix y está dirigida por Todd Phillips contará cómo fueron los inicios del archirrival de Batman.

Como si fuera poco, el film también tendrá la participación de Robert de Niro, un hecho que sin dudas muchos esperan ver. El impactante tráiler muestra cómo era la vida de Arthur Fleck antes de convertirse en el temido villano de Gothan City y la impactante transformación de hijo ejemplar a asesino despiadado.

Aquí el trailer del nuevo "Joker".