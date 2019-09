Silvia Saravia, coordinadora de Barrios de Pie

En un nuevo día de reunión en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social, organizaciones sociales vuelven a reclamar la declaración de una Ley de Emergencia Alimentaria.

En ese marco, la coordinadora de Barrios de Pie, Silvia Saravia, explicó que están dispuestos al diálogo ya que "la pobreza no puede esperar".

En diálogo con Canal 26, Saravia dijo que "hace falta una respuesta concreta y rápida". "Los alimentos siguen aumentando y no hay respuestas en concreto", criticó.

Más adelante, se refirió a la dura situación que atraviesan los argentinos ya que "en el último mes aumentaron 10% lo alimentos".

"Si no hay voluntad de diálogo, mañana volveremos a estar acá", expresó.

"La inflación sigue y no tenemos respuestas. Queremos que la ministra siente a todas las organizaciones sociales para dialogar", manifestó.

"Hay que reforzar la asistencia de alimentos", explicó al tiempo que dijo que los programas deben ser ampliados".

"La comida no alcanza en las escuelas", denunció. "Las organizaciones necesitamos apoyo, somos los que damos respuestas concretas a quienes lo necesita", detalló.