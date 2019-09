Anahí de la Fuente, conferencia de prensa de Actrices Argentinas, NA

Actrices Argentinas respaldó este jueves la denuncia de una exempleada del área de comunicación del Centro Cultural San Martín, Anahí de la Fuente, contra el director de la institución, Diego Pimentel, por acoso sexual.

"No voy a permitir más que me vuelvan a hacer daño", expresó la joven en el marco de la conferencia de prensa convocada por el colectivo de mujeres en el hotel Bauen.

En declaraciones a la prensa, de la Fuente remarcó que el denunciado "se propasó de muchas maneras" y cuando ella lo denunció la echaron.

Noticias relacionadas

"Cuando denuncié esto me echaron. Yo mandé telegrama al Centro Cultural San Martín, al gobierno y al Ministerio de Cultura y no tuve respuesta", precisó la víctima.

Asimismo, De la Fuente afirmó que la denuncia es "por acoso sexual, hostigamiento, intimidación y maltrato laboral" y añadió que todos los hechos se produjeron dentro del Centro Cultural y uno de ellos ocurrió "fuera del Centro Cultural San Martín, pero en el contexto de un festival propiciado por el mismo Centro Cultural, pero dentro del mismo edificio".

"Me quedé sin trabajo, sigo sin trabajo. Esta persona renunció pero a mí lo que me interesa es pedir por mi trabajo. No tuve ninguna respuesta. Hay más denunciantes y en este caso hay testigos que sufrieron lo mismo. Y más personas que no se acercaron porque no se animaron a hacer denuncias", contó la ex empleada.

Anahí de la Fuente, conferencia de prensa de Actrices Argentinas

La denuncia de De la Fuente fue realizada en julio pasado y quedó asentada en la Fiscalía número 16 especializada en violencia de género, a cargo de Claudia Barcia.

El 29 de marzo de este año, Anahí de la Fuente denunció por acoso sexual a Diego Pimentel. Ella había llegado a trabajar en la institución en junio de 2017, en el área de Comunicación como community manager, pero al poco tiempo, sus jornadas se volvieron intolerables.

A pesar de que no quisieron dar el nombre del funcionario para "no darle protagonismo", Anahí confirmó que se trata de la causa que ya presentó en la Justicia. En ese expediente, que se inició en marzo, la denunciante detalló que Pimentel la acosaba "permanentemente" dentro y fuera de su horario laboral.