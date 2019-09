El conmovedor video de Actrices Argentinas: "Quiero trabajar sin acoso"

El colectivo Actrices Argentinas apoyó esta tarde, en una conferencia de prensa, la denuncia penal por acoso sexual y maltrato físico contra el ex director de Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel, formulada en julio de este año por Anahí de la Fuente, una ex empleada del instituto.

Al terminar la conferencia, el colectivo difundieron un primer spot que tiene eje en dos consignas: #QuieroTrabajarSinAcoso y #ContratoSinMaltrato. Mañana, anunciaron, difundirán otros cinco videos.

Las actrices Mariana Genesio Peña, Esther Araceli Díaz, Alejandra Flechner, Jazmín Stuart y Belén Chavanne protagonizaron el primer video que compartió el colectivo tras la conferencia de prensa. En un minuto y cuarenta segundos las cinco mujeres interpretan el papel de cuatro trabajadoras y una estudiante que padecen el maltrato y el acoso por parte de sus empleadores y profesor de secundaria. Bajo los hashtags #QuieroTrabajarSinAcoso y #ContratoSinMaltrato, las actrices exigieron culminar con el silencio y que "frente a la violencia denunciemos".

Noticias relacionadas

Mariana Genesio Peña

"Un día que no había nadie, el dueño del local me agarró fuerte del brazo y me obligó a sentarme en su falda. Había días que me insultaba, me gritaba. Sentí náuseas y me levanté como pude. Y desde ese momento me levantaba todas las mañanas con ataques de ansiedad, porque no quería volver a ese trabajo. Pero no me quedaba otra".

Esther Araceli Díaz

"Yo era jovencita, era mi primer trabajo, estaba entusiasmada. Un día estaba en el ascensor y él subió. En un entrepiso lo trabó. Me empecé a poner nerviosa. Me metió la mano entre las piernas y me dijo: "Acá no soy tu jefe". Estaba ayudando a mis viejos". Otra de las frases del video decía: "Estaba en el depósito, sola, haciendo el inventario, de pronto apareció mi jefe, me preguntó si necesitaba algo, Se me acercó, mucho se me acercó. Casi que me encerró y me apoyó. Me dio pánico, me dio taquicardia. Necesito mi sueldo para mantener a mis hijas y para mantener mi casa. Las crío sola desde hace muchos años".

Jazmín Stuart

"Cuando el profesor corregía algún trabajo que según él estaba mal, te lo rompía en la cara y te decía: "Esto es una mierda". Yo vi varias compañeras salir de la clase llorando, totalmente humilladas".

Belén Chavanne

"A veces me llamaban para una junta, en la sala de reuniones. Me llamaban a mi sola. En algún momento se ponían a hablar de mujeres y de sexo. Y un rato después empezaban a hablar sobre mí. Para ellos era gracioso".