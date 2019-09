Marcha de familias con créditos UVA en Plaza de Mayo, AGENCIA NA

Un grupo de personas se reunió en Plaza de Mayo para protestar por el excesivo aumento de cuotas en créditos hipotecarios UVA.

Varias decenas de familias con sus chicos, protestaron con carteles y cánticos contra las "cuotas y deudas duplicadas".

"Vivienda si y negocio no", era una de las consignas del grupo, que pidió una supresión del IVA a los créditos ante un panorama asfixiante.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

La agrupación Hipotecados UVA marcó un contexto en el que "la crisis sigue pegando fuerte a los argentinos".

"Las familias hipotecadas estamos llegado a un límite en el que se hace imposible afrontar la deuda generada por esta economía", advirtió en un comunicado.

Criticó de ese modo que "la crisis sigue pegando fuerte a los argentinos" y aseguró que hay "cuotas y deudas duplicadas en dos años".

"Ya hay familias recibiendo cartas documento por parte de los estudios jurídicos de los bancos, amenazando con ejecutar las propiedades hipotecadas", apuntó la agrupación.

"No podemos permitir que familias enteras queden en la calle debido a los malos manejos de la economía por parte del Gobierno", fustigó y reclamó el "congelamiento del valor de la UVA para todos los hipotecados por igual".