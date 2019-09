Un corte de agua, que durará aproximadamente 18 horas, afecta a miles de familia de diferentes zonas del conurbano bonaerense.

"A pesar de ser un día de fin de semana, este domingo se produce un gran corte programado en gran parte del conurbano debido a trabajos de mantenimiento que se harán desde las 2 de la mañana hasta las 20, expresa un escueto comunicado.



Detalles que explican el trasfondo del corte no se han dado a conocer y por el momento, la empresa responsable: AySA, no ha dado mayores detalles al respecto.

Vecinos expresaron en redes sociales su molestar por no haber sido avisado de dicha medida: "Me enteré por un chat que reenviaron, de esos que parecen verso, pero se ve que no", manifestó una vecina.

Me enteré por un chat q reenviaron, de esos q parecen verso, pero se ve q no. Somos muchas localidades sin agua por un supuesto corte de energía. Pongan generadores, manden a llenar los tanques de cada casa, hagan algo en vez de sentarse a esperar @AySA_Oficial pic.twitter.com/IRjGkS0jwA — bele (@divina_manne) September 15, 2019