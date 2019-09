Navila Garay, la adolescente de 15 años que fue encontrada enterrada en una quinta de la localidad bonaerense de Chascomús, murió a causa de múltiples fracturas de cráneo, aparentemente a causa de golpes, mientras que no se hallaron rastros de que haya sido abusada sexualmente.



Así lo indicaron los resultados preliminares de la autopsia revelados este lunes por la fiscal Daniela Bertoletti, a cargo de la causa de la investigación del femicidio.



El detenido, de 56 años, Néstor Garay, declaró que ella "lo extorsionaba" y que la mató porque no tenía dinero para pagarle.



Garay manifestó que Navila lo había amenazado con denunciarlo por abuso sexual y que como él no tenía el dinero que le pedía, la mató a golpes.

Además, en declaraciones a la prensa, la fiscal admitió que todo apunta a que la adolescente fue asesinada en un pequeño galpón situado en los fondos de la quinta en la que fue encontrada enterrada.

Bertoletti sostuvo que "está acreditado" que la chica llegó en un remís a la casa del único detenido por el caso, Néstor Garay, de 51 años, en la noche de su desaparición, y aseguró que el hombre "es primo lejano" de la madre de Navila.



No obstante, no se había podido establecer la causa por la que la joven se presentó en la casa del sospechoso, ni la relación que tenía con el mismo.



Al reconstruir la forma en la que fue descubierta el crimen, reveló que Garay llamó a la dueña de la quinta en la que fue encontrada el cuerpo de la menor, para avisarle que había enterrado un perro en el lugar.



El hombre, que trabaja como parquero en esa finca y en otras de la zona, sabía que la mujer, sabía que la mujer, que no vive en el lugar sino en el Gran Buenos Aires, iba a acudir a la finca durante el fin de semana.



"A la mujer le pareció demasiado grande el lugar para un perro y además le llamó la atención la coincidencia del apellido del parquero con la de la chica desaparecida, por lo que llamó a la Policía", indicó.



Bertolotti indicó que en las próximas horas le tomará declaración al detenido.



No obstante trascendió que al ser arrestado, Garay le dijo a la Policía que Navila intentó extorsionarlo y denunciarlo por acoso, en el momento en el que en un ataque de ira la mató a golpes.



La fiscal indicó que en el lugar en el que se habría producido el crimen, un galpón de pequeñas dimensiones que utilizaba Garay para sus tareas en la quinta, se secuestraron una masa y un palo, que se sospecha podrían haberse utilizado en el femicidio.



En tanto, Débora, la madre de la adolescente asesinada, definió al único detenido por el caso como "una basura, un abusador y un pedófilo".

La mujer sostuvo que Néstor Garay tiene un primo "relacionado con el tema de los prostíbulos".

En declaraciones a la prensa, Débora reveló que el detenido llamaba constantemente a su hija, según lo que le dijo el novio de la adolescente, aunque ignora el motivo.



La mujer consideró la posibilidad de que la chica fue asesinada porque se resistió a una violación: "No se iba a dejar atropellar así nomás", expresó al respecto.