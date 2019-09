Débora, madre de Navila Garay, Canal 26

La madre de Navila Garay, habló con los medios en el marco de la marcha por el pedido de Justicia tras el brutal crimen y afirmó: "La policía no vino a decirme que encontró muerta a mi hija".

Débora, madre de la víctima, se mostró indignada con las fuerzas de seguridad y dijo que le mintieron: "Mientras yo hacía una marcha, mi hija ya estaba muerta".

"Mi hija ya está enterrada, no tengo nada que hablar con nadie", aseveró luego de que los periodistas le comentaran que el comisario quería reunirse con ella.

Noticias relacionadas

"Desgraciadamente tenemos el mismo apellido pero nada nos une con Garay", explicó tras ser consultada sobre si tenía vínculo con el principal acusado.