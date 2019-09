Video que muestra a Navila Garay antes de su asesinato en Chascomús

La Justicia de Chascomús analizaba varias imágenes tomadas por cámaras de seguridad de esa ciudad en la que se ve el paso de la moto de Néstor Garay cuando presuntamente llevaba a la adolescente Navila Garay rumbo a la casaquinta donde fue asesinada de 17 mazazos en la cabeza.

El motivo, según él mismo declaró al momento de ser detenido, habría sido que la joven lo extorsionaba a cambio de no denunciarlo por abuso sexual.

Las imágenes que ya analizan los investigadores muestran al imputado en una moto roja en compañía de Navila el mismo día en que fue asesinada. En ellas se puede observar su paso primero en la intersección de Perón y Dolores, después por la rotonda de Avenida Costanera y Artigas y, finalmente, desaparecen de vista en dirección a barrio parque, donde más tarde la encontraron enterrada en una quinta.

"Es importante el video porque aclara que fue él quien trasladó a Navila y que no había otra persona invoilucrada", remarcó la fiscal a cargo del caso, Daniela Bertoletti.