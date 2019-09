El cantante Rubén Darío "Pepo" Castiñeira quedó más complicado luego de que un nuevo peritaje revelara que al momento del choque, que causó la muerte de dos integrantes de su banda, manejaba con 1.02 g/l de alcohol en sangre. El peritaje es retrospectivo. Pepo se había negado a la extracción, y la muestra fue escasa.



La Cámara de Apelación y Garantías de Dolores había confirmado la prisión preventiva del cantante de cumbia por el "homicidio culposo doblemente agravado" de su manager y su trompetista, quienes murieron cuando el cantante manejaba y tuvo un accidente automovilístico en una ruta en Dolores.



La Sala II de la Cámara de Apelaciones de Dolores confirmó la resolución dictada por el juez de Garantías Cristian Gasquet, quien había ordenado la prisión preventiva para Castiñeiras por doble homicidio culposo, y rechazó un pedido de excarcelación de la Defensa, a la vez que denegó la apelación presentada por la fiscal Verónica Raggio, titular de la UFI 1 de Dolores, en cuanto al pedido de recusación del juez.

"La resolución que ratifica la prisión preventiva es sólida y contundente e incluso desacredita los pedidos de la Defensa, que en algunos casos no están constatados en la causa, como esto que se cruzo un animal, o los 80 km de una pericia de parte, tomando el horario de salida del domicilio", dijo hoy a Télam Marcelo Biondi, abogado de los familiares del trompetista Nicolás Carabajal y del representante Ignacio Abosaleh.

Agregó que este fallo "es muy interesante debido a que la Cámara no solo toma como peligro procesal el antecedente penal de una revocatoria de la libertad condicional anterior, sino que menciona el hecho de que el imputado se negó a la extracción voluntaria de sangre o orina, y hubo que hacerla de forma compulsiva cinco horas después del hecho".

La Justicia ahora deberá analizar un pedido de morigeración de la pena, presentado por los abogados del cantante, Walter Cormace y Miguel Pierri, para que se le conceda la prisión domiciliaria en un domicilio particular junto a su mujer, Josefina Cúneo, al argumentar "un cuadro depresivo" que atraviesa el cantante.



Para los abogados de las familias damnificadas, el trámite por la prisión domiciliaria continua, pero entienden que "no hay posibilidades de acuerdo todos los fallos actuales y a como está planteado el pedido por la Defensa".

LAS NUEVAS PERICIAS CONFIRMAN QUE ESTABAN ALCOHOLIZADO AL MOMENTO DE VOLCAR

"No hay posibilidades de acuerdo todos los fallos actuales, y a como está planteado ese pedido, dice que es debido a un cuadro depresivo y no se otorga en ninguna causa en la provincia de Buenos Aires cuando hay estos peligros procesales", dijo Biondi.

Agregó que "más allá de eso, insistirán con una pericia oficial para que, si es que tiene una patología médica psiquiátrica, sea atendido, en caso afirmativo en una Unidad Penintenciaria", pero indicó en que "sin una pericia oficial e imparcial por peritos de la Corte, realmente no correspondería" y que "seria un absurdo con los peligros procesales que se han constado en esta causa".

Por el contrario, para la Defensa de "El Pepo", el fallo conocido de confirmación de la prisión preventiva "permite pedir la morigeración de la pena"."No nos alarma el fallo, para nosotros esta confirmación nos hace ir por el lado de la morigeración, no nos asusta este tema", dijo el abogado de "El Pepo", Walter Cormace. "La prisión domiciliaria estará próxima a salir, prácticamente es un hecho concreto", consideró.



Para el defensor, con este fallo la Cámara rechazó "lo pedido por el particular damnificado, mientras que a la Defensa, solo nos rechazó un habeas corpus en el que pedíamos la excarcelación".

Castiñeiras se encuentra detenido en la Alcaidía de Melchor Romero en La Plata, y está imputado por "doble homicidio culposo agravado por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de vehículo a motor y por ser más de una de las víctimas fatales, y por lesiones graves culposas doblemente agravadas".

El hecho ocurrió la madrugada del sábado 20 de julio, cuando la camioneta en la que viajaba el cantante junto a dos músicos y su manager volcó en el kilómetro 8,5 de la ruta provincial 63, a la altura de Dolores.

Como consecuencia del siniestro, murieron Ignacio Abosaleh y Nicolás Carabajal, mientras que "El Pepo" y la corista Romina Candias fueron internados con heridas leves en un hospital de la zona.