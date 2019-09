Maléfica, dueña del mal

Disney Studios LA lanzó el nuevo tráiler de Maléfica: Dueña Del Mal, dirigida por Joachim Ronning, que será estrenada proximamente.

“¿Estás preparado para descubrir el lado más temido de Maléfica?”, se preguntan desde la cuenta oficial de la productora en Instagram.

Esta es la segunda parte de la saga protagonizada por Angelina Jolie, que estrenará en las salas de cine de Argentina el 17 de octubre.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Imelda Staunton, Ed Skrein y Sam Riley son las figuras que completan el elenco estelar de este largometraje.

"En esta película planteamos la pregunta de si Maléfica es lo suficientemente buena como para ser la madre de Aurora", afirmó Jolie durante una entrevista que le realizaron en el marco de la CinemaCon 2019.

"Aurora y Maléfica se aman mucho la una a la otra, pero hay una gran división entre ellas. Maléfica sigue recelosa de la humanidad. Aurora está enfrentándose a entrar en esta nueva vida en la realeza con la que no se identifica", indicó luego Fanning durante el festival.