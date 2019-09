Derrumbe y tragedia en obra en construcción en aeropuerto de Ezeiza, NA

Una persona murió y al menos otras 13 resultaron heridas tras producirse este martes un derrumbe en la obra de construcción de una nueva terminal de partidas del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.

A raíz del hecho, Vanesa Silva, empleada de TANE, la empresa de andamios, explicó que "una máquina chocó la estructura y la hizo colapsar".

"Son estructuras tubulares que sirven para hacer trabajos en altura y por piso. La máquina no es nuestra, no sabemos a quién pertenece. La gente que está ahí, que es personal nuestro, dice que la máquina chocó nuestra estructura y la hizo colapsar. No sabemos cuántas personas trabajaban en el lugar", agregó la representante de la firma en diálogo con TN.

Un testigo, también contó en declaraciones al mismo canal que: "Una tijera (grúa) se enganchó del andamio, la desencajó y empezó a caer. Pero la estructura ya estaba floja". El testigo dijo además que pensó que "se caía un avión por los ruidos de los fierros".

En el lugar del derrumbe trabajó personal de bomberos de Ezeiza junto a perros rescatistas y efectivos de la Policía Federal, que este martes alrededor de las 19:00 confirmaban que no había quedado ente atrapada en el lugar.