El hombre que se atrincheró y mantenía como rehén a una menor de edad en una casa en Los Hornos, provincia de Buenos Aires, se entregó y quedó detenido, mientras que la niña fue liberada sana y salva.

Desde las 8.30 los vecinos del domicilio de las calles 63 y 162 bis empezaron a ver llegar a los primeros efectivos del Grupo Halcón y el GAD.

Con las horas se fueron sumando ambulancias del SAME, bomberos y peritos de la Policía Científica, pero el hombre se negaba a entregarse.

"Tiene unos 30 años y había sido denunciado por un abuso sexual por la mamá de una nena de 10 años", contó una fuente policial al portal El editor platense. Los propios vecinos agregaron que la víctima no era otra que la propia hija de la pareja del atrincherado, y hermana del otro nene al que también mantuvo secuestrado.

La mujer habría descubierto por un video en su teléfono celular al hombre abusando de su hija y eso habría provocado un conflicto dentro de la familia que llevó al hombre esta mañana a tomar la drástica decisión de encerrarse con los dos menores, precisó El Día.