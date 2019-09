Pedro, vecino de Los Hornos por toma de rehenes de hombre atrincherado, CANAL 26

Pedro, vecino del lugar donde se atrincheró un hombre junto a una menor en Los Hornos, habló con Canal 26 luego de la detención y liberación de la rehén.

“En el barrio se decía que el hombre abusaba de la criatura. Me enteré hoy. Yo lo conocía pero nunca pensé una cosa así. Sabía que le pegaba a la mujer, la golpeaba mucho, era muy golpeador. La chica iba a la casa de mi hermano para poder dormir a la noche. Ahora la chica hizo la denuncia para que la Justicia lo pueda detener”, denunció el vecino.

“Ella vivía en el lugar hace un tiempo e hizo la denuncia porque no aguantaba más. La chica es muy trabajadora. Yo me sentí muy mal al ver este movimiento acá, nunca vimos tanta Policía. Pensé que habían matado a alguien. Nunca pensé que tuviera que ver con esta persona”, comentó.

“Ese hombre no tiene que salir más de la cárcel”, cerró Pedro en declaraciones a Canal 26.