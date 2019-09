Teddy Karagozian, economista y empresario

Teddy Karagozian, presidente de la textil TN & Platex criticó al presidente Mauricio Macri y aseguró que “con este gobierno hubo un asesinato de empresas".

El economista y empresario se refirió al escenario económico del país y dio su "receta" para terminar con el gasto público, la inflación y los impuestos nacionales, provinciales y municipales que existen en Argentina.

A pocos días de la publicación de su libro “Revolución Impositiva”, Karagozian explicó en diálogo con el medio Infobae que "el objetivo del libro es plantear que de remaches ya no podemos vivir más. Lo que tenemos hoy es fruto de 100 años de remaches que fueron creando un monstruo”.

"Tenemos millones de impuestos, cuando en los países modernos tienen 5, 6, 7, muy pocas regulaciones y bien pensadas. Las nuestras no están bien pensadas. Son regulaciones para tener un currito acá, otro allá. Tenemos que hacer una revolución impositiva. En este Gobierno arruinaron la palabra reforma impositiva. Hubiera sido un mejor título, si no se hubiera malogrado", destacó.

Para Karagozian, "pensaron que la reforma impositiva era bajar en 5 años Ingresos Brutos, o que era en cinco años tal otra cosa. Y eso no es una reforma impositiva. Todos sabemos que en un país que mueve por el dinero, una reforma que iba a significar una disminución en el ingreso de las municipalidades no se iba a dar. Y fue lo que pasó. No vino una sola inversión como la gente. Salvo en sectores regulados con precios asegurados, hubo desinversión. La Argentina perdió entre 20% y 30% de su capital de fábricas y conocimientos que se arruinaron".

"La Argentina es uno de los pocos países donde el empresario tiene mal nombre. Todos quieren trabajar para el Estado, todo quieren un Estado más grande y un empresariado más chico. ¿Pero para quien recaudan los empresarios? Para el Estado, que gasta y malgasta los fondos", dijo explicando su punto de vista.

"Necesitamos un federalismo en serio. Nosotros tenemos el peor de los sistemas, es unitario en la recaudación y federal en el gasto. Los gobernadores, intendentes y ministros son como niños porque gastan, gastan y gastan, pero no saben de dónde viene el dinero. Entonces, mi propuesta es la eliminación de los 150 impuestos y tasas que tenemos y reforzar algunos de ellos. En Estados Unidos, tienen impuestos a las ventas finales. El 7% de ese impuesto pero bien recaudado es más que el 21% de IVA, pero ese 7% debe recaudarlo el intendente y debe cobrárselo a todos los bienes finales. Y luego, en lugar de tener miles de impuestos y tasas, el intendente tiene que cobrar 2% sobre el valor de la propiedad. Entonces, cuando el intendente cobre esos dos tributos, no necesitará que nadie le mande dinero. Será dueño y señor de su zona", analizó.

Más adelante, reconoció que aun siendo un aportante de la campaña y de haberlo solicitado en reiteradas ocasiones, el presidente nunca lo recibió.

Sobre su plan, sostuvo que "en la Argentina no tenemos un problema cultural. Si fuera así, no tendríamos solución. Respondemos a incentivos de un sistema impositivo que nos lleva al mal comportamiento, de los políticos, de los empresarios, de los sindicalistas, de los periodistas. Nuestro sistema lleva al mal comportamiento porque nadie sabe de dónde sale el dinero, entonces tratamos de sacarle al Estado".

Consultado por el medio sobre si le había presentado su plan a Alberto Fernández, dijo que no tuvo la necesidad porque "yo no era un enemigo de él, nunca estuve en el chat de los que votaban y decían que aún viendo que las cosas estaban mal en la Argentina, había que volver a votar a Mauricio".

Más adelante dijo que "Mauricio tuvo su chance, no nos escuchó, ni en 2017, ni el día de las PASO. Decir que lo que pasó es consecuencia de que ganó Fernández es un atentado contra el patrimonio de los argentinos. Porque las cosas estaban mal antes. Fernández gana porque Mauricio no logra comprender la dinámica de la Argentina".

Sobre como recibirá el gobierno en caso de ganar Fernández aseguró que "tenemos una herencia muy pesada que será muy difícil de remontar, que será sangre, sudor y lágrimas. Alberto sabe esto. Por supuesto que no va a decir todo lo que sabe porque tiene que ganar una elección, pero la deuda actual con la sociedad es mucho mayor porque es deuda con el exterior".

En el marco económico, hizo referencia además a las inversiones que nunca llegaron: "En 2015, todos teníamos la esperanza de hacer cosas, pero cuando vimos a los cinco o seis meses que Macri no mencionaba la palabra industria y ni empresario nacional y que todas las empresas que mencionaba eran del exterior, empezamos a comprender que no era momento para invertir".

"Los empresarios no hacemos magia. Podemos pagar inversiones con préstamos que nos den (a tasas del 100%, imposible); ganancias que tengamos (con pérdidas, no se puede) o dinero que tenemos del bolsillo. Muchos pusimos el dinero que ganamos en 20 años del bolsillo, pero ya no damos más", añadió.

"Yo quiero pensar que todos somos optimistas y pensamos que la gente puede cambiar. Pero debo reconocer que me equivoqué. Siempre digo que en la Argentina hay 4 tipos de empresarios: está el entrepreneur, que pierde, pierde y pierde y en general la sumatoria de ellos da un valor negativo para el país; los empresarios como yo, que tienen empresas multigeneracionales, no las compran, no las venden, pelean por su gente, la defienden; están los empresarios que compran y venden empresas; y están los que compran y venden acciones", comenzó.

"Yo pensé que Mauricio era del segundo tipo, del multigeneracional. Pero me confundí. Así era el padre; él es del tercero o cuarto", agregó.

Consultado sobre si cree que con el triunfo de Alberto Fernández el país va a estar mejor dijo que "la realidad es que vamos a estar mejor porque en este gobierno anterior se promovió la externalización. El que viene tiene la obligación de que las máquinas que están paradas se pongan a trabajar, que los argentinos que están parados se pongan a trabajar. No hay otra forma de hacerlo que con el empresario local".

"Así como la mala praxis médica es condenada con reclusión, por mala praxis económica deben considerar que hay mucha gente que perdió vida, salud y alimentación por fallas del sistema económico. Hubo mala praxis porque una cosa es cuando vos no sabés, y otra es cuando no escuchas", criticó en referencia al cierre de fábricas.

Sobre la inflación, dijo que "el gobierno subió las tasas aumentando el costo de las empresas, ya altos por los impuestos. La forma de bajarlo es aumentando el sector privado por encima del público. Y para hacer eso, no hay otro camino que hacer una revolución impositiva".