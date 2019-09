Suzy Cortez

Suzy Cortez quiere ganar nuevamente la corona de Miss Bumbum y está decidida a conquistar el premio.

A tan sólo dos días del certamen, la morocha viajará a México para participar del evento que por primera vez en su historia se realiza fuera del país carioca.

A través de sus redes sociales, la brasilera expresó su deseo de ganar: "La meta no es ser rica sino ser leyenda", aseguró.

"Nunca subestimes la determinación de una mujer" es otro de los mensajes que eligió para acompañar sus postales.

Suzy es una de las favoritas para quedarse con el título del certamen, reconocimiento que ya recibió en el 2015 y que busca revalidar.

A partir de lograr ese título en 2015, la carrera de la brasilera evolucionó de manera imparable y cuenta de ellos son la cantidad de seguidores que cosechó y sigue sumando día a día.