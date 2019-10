REUTERS

William Kaelin (EE UU), Peter Ratcliffe (Reino Unido) y Gregg Semenza (EE UU) ganaron el premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento de "cómo las células sienten y se adaptan al oxígeno disponible". El sensor de oxígeno celular es un mecanismo fundamental en cáncer y dolencias cardiovasculares, entre otras.



El secretario del comité sueco, Thomas Perlmann, ha telefoneado a los ganadores desde el Instituto Karolinska de Solna (cercana de Estocolmo) apenas hora y media antes de realizar el anuncio a todo el mundo. "Estos tres ganadores nos han ayudado a comprender cómo esta respuesta fisiológica hace posible la vida", ha expresado el presidente en la conferencia de prensa posterior al anuncio.

