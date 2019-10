La mítica fábricante de "Bombuchas", con 70 años en el país, debió cerrar sus puerta debido a la crisis económica del país. La marca se convirtió en un símbolo sobretodo en época de carnavales donde los chicos solían jugar y disfrutar.



El cierre de la planta, ubicada en San Luis, deja a 60 operarios sin trabajo. Además de los globos de agua, también era productora de globos y preservativos.



El principal motivo del cierre se debe a que su principal insumo, el latex, es 100% importado y antela fuerte devaluación sus costos de producción se triplicaron, a la par que las ventas mostraban alarmantes cifras de caída.

La firma no pudo hacerle frente crisis que atraviesa la economía argentina y eso se evidencia en sus números. Desde hace más de un año no concreta los aportes correspondientes a sus empleados y cuenta con una deuda bancaria de apenas $100.000, que está en situación 2 (con atrasos en los pagos).

En el ejercicio anual concluido en abril de 2018 (último conocido), con ingresos de $64,4 millones tuvo que afrontar una pérdida después de impuestos de $7,7 millones. Un año antes, con ingresos de $53,7 millones, el resultado negativo fue de poco más de $3,8 millones y finalmente en abril de 2016 con ventas por $26 millones, llegó a perder $4 millones.