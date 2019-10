Pasaron siete meses del accidente que Sergio Denis sufrió en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán, donde brindaba un recital por el Día de la mujer. El popular cantante continúa internado en la clínica ALCLA del barrio de Belgrano, producto de aquel grave suceso. Desde que cayó del escenario a un foso de orquesta, Denis no volvió a despertar, víctima del daño cerebral que sufrió.

En los últimos días comenzó a circular la versión que el cantante, habría tenido una leve mejoría en su recuperación. El rumor destacaba que abrió los ojos y se sentó en una silla de ruedas. Sus hermanos Nora y Carlos Hoffmann descartaron esta versión y revelaron cuál es el actual estado de salud de Denis, quien continúa en estado de coma inducido.

Carlos, desestimó también que ahora su hermano se pudiera sentar: "Es parte de los ejercicios de rehabilitación. Los terapeutas lo ponen en una silla ortopédica como parte de su terapia. No es que él se sienta por sus medios, algo que no podría porque no está conectado con el mundo".